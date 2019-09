vor 36 Min.

Dünenwellen und eine Acht: Das WM-Logo für 2022

Die FIFA hat das Logo für die Fußball-WM 2022 in Katar vorgestellt.

Gut drei Jahre vor dem Eröffnungsspiel hat die FIFA das Logo für die Fußball-Weltmeisterschaften 2022 in Katar vorgestellt.

Das Emblem wurde in der Hauptstadt Doha präsentiert - zeitgleich auch in vielen anderen Großstädten weltweit, darunter in Berlin.

Das Logo zeigt eine stilisierte weit geschwungene Acht - symbolisch für die acht WM-Stadien während der Endrunde vom 21. November bis 18. Dezember 2022. Zugleich sei es den wellenförmigen Dünen in dem Wüsten-Emirat am Golf nachempfunden, teilte die FIFA mit. Ein weiteres Merkmal seien demnach Stickereien, wie sie für Schals in der arabischen Welt typisch sind. (dpa)

