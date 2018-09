vor 39 Min.

EM 2024 in Deutschland? UEFA-Entscheidung live im Stream sehen Fußball

Findet die EM 2024 in Deutschland statt. Die UEFA-Entscheidung fällt am 27. September. Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm wirbt zusammen mit Ex-Nationalspielerin Célia Šašić als Botschafter für die EM 2024.

Ende September entscheidet sich, ob Deutschland Gastgeber der Fußball-EM 2024 wird. Wo Sie die Entscheidung der UEFA live im Stream verfolgen können: hier.

Bei der Vergabe um die Ausrichtung der EM 2024 gibt es einen brisanten Zweikampf. Deutschland oder die Türkei - wer darf die EM ausrichten? Die Entscheidung trifft die UEFA Ende September in London.

EM 2024: Wann fällt die UEFA die Entscheidung, wer Gastgeber wird?

Deutschland oder die Türkei - wer wird Gastgeber der Fußball-Europameisterschaft 2024? Die UEFA trifft ihre Entscheidung am kommenden Donnerstag, 27. September in London. Die Entscheidung, ob Deutschland sich 2024 auf ein weiteres Sommermärchen freuen kann, soll gegen 14.45 Uhr fallen.

UEFA-Entscheidung live im Stream: Wird Deutschland Gastgeber der EM 2024?

Ob Deutschland Gastgeber der Fußball-EM 2024 wird, entscheidet sich am Donnerstag, 27. September gegen 14.45 Uhr. Wer nicht auf die Nachrichten-Schlagzeilen warten will, kann die UEFA-Entscheidung auf der UEFA-Homepage live im Stream verfolgen. Auch die ARD-Sportschau überträgt die Entscheidung live im Stream, ebenso zeigt ZDF Sport Extra die Bekanntgabe online live.

Austragungsorte: Mit welchen Stadien hat sich Deutschland für die Ausrichtung der EM 2024 beworben?

Wenn die EM 2024 in Deutschland stattfindet, in welchen Stadien wird dann gespielt? Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat zehn Spielorte festgelegt, mit denen sich Deutschland um die Ausrichtung der UEFA EURO 2024, so der offizielle Name der Fußball-Europameisterschaft, bewerben wird. Von 14 Bewerbern konnten sich folgende Austragungsorte durchsetzen:

Berlin - Olympiastadion

München - Allianz Arena

Düsseldorf - Esprit Arena

Stuttgart - Mercedes Benz-Arena

Köln - Rheinenergiestadion

Hamburg - Volksparkstadion

Leipzig - Red Bull Arena

Dortmund - Signal Iduna Park

Gelsenkirchen - Veltins Arena

Frankfurt am Main - Commerzbank Arena

Nicht berücksichtigt wurden die Bewerbungen aus Nürnberg (Max-Morlock-Stadion), Hannover (HDI Arena), Mönchengladbach (Borussia-Park) und Bremen (Weserstadion).

Wenn Deutschland Ausrichter der EM 2024 wird, dann soll Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm Organisationschef des Turniers werden.

Wird Deutschland Ausrichter der EM 2024, dann wird Philipp Lahm der Organisationschef des Turniers. Bild: Ina Fassbender, dpa

