Eintracht Frankfurt stieg fast ab – und ist jetzt am Ziel seiner Träume

Plus Mit dem Einzug in die Europa-League-Gruppenphase erfüllt Eintracht Frankfurt die Sehnsüchte von Stadt und Verein. Jetzt geht's gegen Mesut Özil.

Auch Kevin Trapp wusste ihm ersten Moment gar nicht so richtig, wohin mit seiner Freude, als sich im Frankfurter Stadtwald die Emotionen entluden. Also ballte der Torwart von Eintracht Frankfurt vor der Nordwestkurve die Fäuste, ehe der 29-Jährige im Überschwang einen Ball zu den Fans bolzen wollte, der im Fangnetz hängen blieb. Reichte ja, dass die Adlerträger nach einem 3:0 im Playoff-Rückspiel gegen Racing Straßburg genau dort gelandet waren, wo gefühlt ihr natürlicher Zufluchtsort ist: in der Gruppenphase der Europa League.

"2016 ist die Eintracht fast abgestiegen. Jetzt ist der Klub nach dem Pokalsieg das zweite Mal dabei. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Die Entwicklung des Vereins ist sehr rapide nach oben gegangen. Frankfurt gehört aufs internationale Parkett", bilanzierte Cheftrainer Adi Hütter voller Stolz. Von dem gesamten Ambiente sei er "geflasht" gewesen.

Nirgendwo gelingt der Schulterschluss zwischen Verein, Stadt und Fans so intensiv wie in der Mainmetropole, um die Geschichte der magischen Europapokalnächsten sehnsuchtsvoll immer weiter fortzuschreiben. "Man denkt eigentlich immer, es geht nicht mehr. Und dann so viele Emotionen. Wahnsinn, was die Jungs wieder rausgehauen haben", schwärmte Sportvorstand Fredi Bobic nach dem Weiterkommen, das ein Eigentor von Stefan Mitrovic (26.), ein Traumtor von Filip Kostic (60.) und der Schlusspunkt von Danny da Costa (67.) ermöglichten.

Die ekstatisch jubelnden Zuschauer bekamen nach einem teilweise grenzwertigen Abnutzungskampf gar nicht mit, dass direkt nach Schlusspfiff die Logos aller Europa-League-Teilnehmer über den Videowürfel flimmerten. Später erzählte Axel Hellmann von seinem Traum, gerne mal Manchester United zu empfangen. "Die würde ich gerne mal aus dem Stadion schicken."

Frankfurt trifft in der Europa League auf Mesut Özil

Nach einer kurzen Nacht erlebte das fürs Marketing und Internationalisierung zuständige Vorstandsmitglied bei der Auslosung am Freitag mit, dass mit dem FC Arsenal und seinen zahlreichen ehemaligen Bundesligastars von Pierre-Emerick Aubameyang bis Mesut Özil ein anderer englischer Renommierverein kommt. Weitere Gegner sind Standard Lüttich und Vitoria Guimaraes aus Portugal. Eine machbare Konstellation mit attraktiven Reisezielen.

Eigentlich ist es aber auch egal, gegen wen die Eintracht antritt. Jedes Europapokalspiel macht diesen Standort wunschlos glücklich. Ausverkauft ist die Arena vorab bis zu einem möglichen Halbfinale, welches die Hessen vergangene Saison erreichten.

Der Doppelpass zwischen Rängen und Rasen entfaltet bei den internationalen Festspielen eine gegenseitige Wechselwirkung. Hellmann: "Ohne so ein Stadion ist so eine Leistung nicht denkbar." Seine Rechnung: "Die Europa League hat zum einen enorme ökonomische Auswirkungen, zum anderen ist das der Flow und Spirit, der die Mannschaft an die Leistungsgrenze bringt."

Der Jurist hatte sich wegen der umstrittenen Roten Karte gegen den anfangs überragenden Ante Rebic (45.) schon als Schlichter bei den aufgebrachten Ultras gesehen, ehe Schiedsrichter Orel Gringeld (Israel) auch Straßburgs Verteidiger Dimitri Leinard (55.) vom Feld schickte. Zwischendrin kam es in der Halbzeit im Kabinengang zu tumultartigen Szenen mit Beschimpfungen, Handgreiflichkeiten und sogar Faustschlägen. Selbst Trainer Hütter sah im Innenraum die Gelbe Karte. „Manchmal geht auch bei mir der Gaul durch“, räumte der ansonsten so besonnene Österreicher ein.

Der 49-Jährige schreibt eine persönliche Erfolgsgeschichte fort. "Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat sich das gut entwickelt." Dass der anhaltende Höhenflug eine erhöhte Erwartungshaltung bedingt, hat Hütter akzeptiert. Der Plan ist wieder, dass die internationalen Festspiele den nationalen Alltag befruchten. Nach dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf (Sonntag 18 Uhr) kommt die Länderspielpause zum ersten Runterkommen zum richtigen Zeitpunkt.

Eintracht Frankfurt hat nach Europa League-Einzug 31 Spiele bis Weihnachten

Bobic erinnerte bereits daran, dass bis Weihnachten 31 Pflichtspiele auf dem Programm stehen. Aber über eine Belastung wird niemand klagen, dafür sieht der der nach internationaler Reputation lechzende Standort diese Plattform viel zu sehr als Bereicherung an.

Dem Vernehmen hat sich auch der lange wechselwillige Rebic überzeugen lassen, dass die Eintracht vielleicht doch ein im internationalen Vergleich recht attraktiver Arbeitgeber ist, bei dem sich noch ein bisschen aushalten lässt. Der kroatische Vizeweltmeister soll definitiv bleiben. Damit sind die Personalplanungen nach der Verpflichtung des am Sonntag erstmals spielberechtigten Stürmers Bas Dost abgeschlossen.

