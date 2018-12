vor 53 Min.

Europa League heute live in TV & Live-Stream sehen Fußball

Nach der CL geht es mit Fußball heute am Donnerstag mit der Europa League weiter. Wo kann man die EL 2018/19 live in TV und Live-Stream sehen?

Nach der CL geht es mit Fußball heute am Donnerstag mit der Europa League weiter. Wo kann man die EL 2018/19 live in TV und Live-Stream sehen?

Wo kann man die EL 2018/19 live in TV und Live-Stream sehen? Nach der CL geht es mit Fußball heute am Donnerstag mit der Europa League weiter. Wo werden die Spiele übertragen, auf DAZN oder auf RTL Nitro? Wer spielt? RB Leipzig - Rosenborg Trondheim, Lazio Rom - Eintracht Frankfurt und Larnaka - Bayer 04 Leverkusen.

Fußball heute Abend: RB Leipzig will weiterkommen:

Für RB Leipzig steht in der Europa League 2018/19 heute das Weiterkommen auf dem Spiel. Nur bei einem Sieg der Sachsen gegen Rosenborg Trondheim und einer gleichzeitigen Niederlage von Celtic Glasgow gegen RB Salzburg bleibt Leipzig im Wettbewerb. Eintracht Frankfurt hat vor dem Spiel bei Lazio Rom den Gruppensieg schon sicher. Bayer Leverkusen tritt bei AEK Larnaka an, hat die Zwischenrunde aber auch schon erreicht. Das Europa League Spiel von Leipzig beginnt um 21 Uhr.

Europa League: Eintracht Frankfurt mischt Europa auf:

Für Eintracht Frankfurt ist das EL Fußball-Spiel am heutigen Donnerstagabend (18.55 Uhr) die letzte Dienstreise in der Gruppenphase. Alle vorherigen fünf Partien der Gruppe H hat der Fußball-Bundesligist gewonnen und ist damit nicht mehr als Tabellenerster zu verdrängen. Die Partie von Frankfurt beginnt um 18.55 Uhr.

Fußball heute Abend in der Europa League:

Weiter ist Bayer Leverkusen schon, jetzt geht es noch um den Gruppensieg. der EL Saison 2018/19 Der sportliche Wert des letzten Europa-League-Gruppenspiels bei AEK Larnaka hält sich in Grenzen. Das EL-Spiel von Leverkusen startet um 21 Uhr.

Europa League heute live in der Übertragung in TV, Fernsehen & Live-Stream

RB Leipzig - Rosenborg Trondheim, Lazio Rom - Eintracht Frankfurt und Larnaka - Bayer 04 Leverkusen: Diese Partien stehen heute in der Europa League an, doch welcher Sender zeigt die Spiele live in TV und Live-Stream? Während Lazio Rom - Eintracht Frankfurt und Larnaka - Bayer 04 Leverkusen live im Stream auf DAZN kommen wird RB Leipzip nicht nur auf DAZN live zu sehen sein, sondern auch im TV und Live-Stream von RTL Nitro.

Fußball heute Abend: Welche Partien gibt es noch in der Europa League?

Heute Abend am letzten Spieltag der Gruppenphase Europa League 2018/19 gibt es noch folgende weitere Fußball Partien, die alle auf DAZN live im Livestream übertragen werden:

Videoton - Chelsea 18.55 Uhr

PAOK - BATE 18.55 Uhr

Kiew - Jablonec 18.55 Uhr

Rennes - Astana 18.55 Uhr

Akhisar - Lüttich 18.55 Uhr

Sevilla - Krasnodar 18.55 Uhr

Genk - Sarpsborg 18.55 Uhr

Besiktas - Malmö 18.55 Uhr

Marseille - Limassol 18.55 Uhr

Lazio - Frankfurt 18.55 Uhr

Villarreal - Spartak Moskau 18.55 Uhr

Rapid Wien - Glasgow Rangers 18.55 Uhr

Olympiakos - Milan 21 Uhr

Dudelange - Real Betis 21 Uhr

Arsenal - Qarabag Agdam 21 Uhr

Sporting - Vorskla Poltava 21 Uhr

Trnava - Fenerbahce 21 Uhr

Zagreb - Anderlecht 21 Uhr

Slavia Prag - Zenit 21 Uhr

Kopenhagen - Bordeaux 21 Uhr

RB Leipzig - Rosenborg 21 Uhr

Celtic - Salzburg 21 Uhr

Ludogorez - Zürich 21 Uhr

Larnaka - Leverkusen 21 Uhr



Alle Spiel der Europa League des 6. Spieltags gibt es nur auf DAZN - bis auf das Fußball Spiel heute Abend von RB Leipzig, das es auch auf RTL Nitro zu sehen gibt.

Themen Folgen