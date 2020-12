vor 17 Min.

Ex-Liverpool-Coach Houllier mit 73 Jahren gestorben

Der Fußballtrainer Gérard Houllier ist im Alter von 73 Jahren gestorben.

"Mit dem Tod von Gerard Houllier hat Frankreich einen großen Trainer und Fußballer verloren", schrieb die französische Sportministerin Roxana Maracineanu am Montag auf Twitter. Houllier ist nach Angaben der Sportzeitung "L'Équipe" wenige Tage nach einer Operation an der Aorta gestorben.

Houllier, der 1947 in Thérouanne in Nordfrankreich geboren wurde, war nie Profifußballer, legte aber eine beachtliche Karriere als Trainer hin. Er trainierte unter anderem die französische Nationalmannschaft, den FC Liverpool und Olympique Lyon. 2001 führte er die Reds zum Gewinn des UEFA-Pokals. In der Saison 2000/01 holte er mit ihnen außerdem den FA Cup und den Ligapokal. In Frankreich hatte er Paris Saint-Germain und Olympique Lyon zur Meisterschaft geführt. Er arbeitete auch für Red Bull Soccer.

"Gerard Houllier zeichnete sich auf allen Ebenen des Fußballs aus", sagte Frankreichs Verbandschef Noël Le Graët. "Der französische Fußball hat ihm viel zu verdanken." Der FC Liverpool teilte auf seiner Website mit: "Jeder im Verein ist tieftraurig über den Verlust von Gérard, und unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden."

Liverpool-Ikone Steven Gerrard, heute Trainer der Glasgow Rangers, schrieb bei Instagram, es sei "am Boden zerstört" über den Tod seines ehemaligen Trainers. "Ich werde nie vergessen, was dieser Mann für mich und meine Karriere getan hat", schrieb Gerrard. "Ruhe in Frieden, Boss."

