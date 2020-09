vor 50 Min.

Ex-Nationalspieler Kevin Volland wechselt von Leverkusen nach Monaco

Kevin Volland geht von Bayer 04 Leverkusen zur AS Monaco.

Kevin Volland verlässt Bayer Leverkusen nach vier Jahren und wechselt in die französische Ligue 1 zum AS Monaco. Dort trifft er auf den früheren Bayern-Trainer Niko Kovac.

Ex-Nationalspieler Kevin Volland verlässt nach vier Jahren den Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen und wechselt zur AS Monaco mit dem früheren FC-Bayern-Trainer Niko Kovac. Laut Bayer hat der 28-Jährige, der von 2007 bis 2012 beim TSV 1860 München gespielt hat, an der Cote d'Azur einen Vertrag bis 2024 unterschrieben.

Über die Ablösesumme machten die Leverkusener keine Angabe. Als Nachfolger für den zehnmaligen A-Nationalspieler, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausgelaufen wäre, ist vor allen Patrik Schick im Gespräch, der im Vorjahr von AS Rom an RB Leipzig ausgeliehen war. "Kevin hat in den vergangenen Jahren große Identifikation mit Bayer 04 gezeigt. Sein Wille und seine Einsatzbereitschaft für die Mannschaft und für den Verein waren immer beispielhaft", sagte Sportdirektor Simon Rolfes. "Als sich für Kevin jetzt aber die Möglichkeit eröffnete, zu einem attraktiven Klub ins Ausland zu gehen, haben wir seinem Wechselwunsch auf der Grundlage einer für alle Seiten zufriedenstellenden Einigung entsprochen." (dpa)

