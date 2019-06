vor 33 Min.

Ex-Welttorhüterin Nadine Angerer tröstet Fußball-Frauen

Die frühere Welttorhüterin Nadine Angerer hat die deutschen Fußball-Frauen nach dem WM-Aus getröstet.

"Kopf hoch @DFB_Frauen !!! Ihr seid eine goldene Generation, habt tollen Charakter und ihr versprüht positive Energie. Ich habe mich auf den jeden Fall in euch verliebt. Gratulation auch an Schweden, ihr habt aufopferungsvoll gekämpft", twitterte die 40 Jahre alte frühere Nationalspielerin. Die deutschen Fußballerinnen waren im WM-Viertelfinale in Frankreich durch die 1:2 (1:1)-Niederlage gegen Schweden ausgeschieden. Das DFB-Team verpasste nicht nur den Einzug ins Halbfinale, sondern auch die Teilnahme an den Olympischen Spielen im nächsten Jahr in Tokio. (dpa)

Tweet Angerer

