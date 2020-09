vor 35 Min.

FC Bayern verabschiedet Coutinho

Philippe Coutinho (28) verlässt den FC Bayern München und kehrt zum FC Barcelona zurück.

"Wir wollen uns herzlich bei Philippe Coutinho bedanken. Mit seiner Kreativität und seiner exzellenten Technik hat er unser Spiel in der Triple-Saison belebt", erklärte Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.

Die Münchner hatten den brasilianischen Fußball-Nationalspieler im vergangenen Sommer vom spanischen Traditionsverein FC Barcelona für rund 8,5 Millionen Euro ausgeliehen. Der Spielmacher konnte aber nicht nachhaltig dafür werben, dass der deutsche Rekordmeister die Kaufoption von 120 Millionen Euro zog.

"Leider konnte er auch aufgrund von Verletzungen und einer Operation nicht häufiger zum Einsatz kommen", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic, "aber auf seinen Anteil am Triple, vor allem beim Finalturnier der Champions League in Lissabon, darf er mit Recht stolz sein."

Coutinho kam auf 38 Pflichtspieleinsätze für den FC Bayern. Dabei gelangen dem früheren Liverpool-Star elf Tore und neun Vorlagen. Doch dem Status eines Weltstars wurde er auf dem Spielfeld nur selten gerecht, auch weil er unter anderem wegen einer Knöcheloperation länger ausfiel.

Im atemberaubenden Champions-League-Viertelfinale Mitte August gegen den FC Barcelona (8:2) glänzte Coutinho indes bei einem Kurzeinsatz. Er wurde in der 75. Minute eingewechselt, dabei traf er zweimal und gab noch eine Vorlage. In der Königsklasse war Coutinho einer von nur drei Akteuren neben Manuel Neuer und Joshua Kimmich, der in allen elf Spielen für die Münchner zum Einsatz kam.

