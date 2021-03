11:15 Uhr

Frauen-Königsklasse: UEFA verlegt Lyon gegen Paris

Wegen positiver Corona-Tests bei Spielerinnen von Titelverteidiger Olympique Lyon ist die Champions-League-Partie gegen Paris Saint-Germain kurzfristig verlegt worden.

Wie die Europäische Fußball-Union mitteilte, kam der Verband mit der Absetzung des für Mittwoch geplanten Viertelfinal-Rückspiels einer Bitte des Teams um die deutsche Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan nach.

Am Montag waren vier Spielerinnen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bereits am Wochenende hatte es in der Mannschaft zwei positive Tests gegeben. Die Gesundheitsbehörden in Lyon hatten daraufhin eine Quarantäne des gesamten Teams angeordnet. Wann die Partie nachgeholt wird, ist noch unklar. Lyon hatte das Hinspiel in Paris durch ein Elfmetertor kurz vor Schluss 1:0 gewonnen.

© dpa-infocom, dpa:210329-99-19650/3 (dpa)

Ansetzung bei UEFA

Themen folgen