Fußball-WM 2019: Google-Doodle zum Start der Frauen-Weltmeisterschaft

In Frankreich startet heute, 7. Juni, die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen. Google feiert diesen Termin mit einem speziellen Doodle. Was darauf zu sehen ist.

Heute startet in Frankreich die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen. Mit dabei ist auch die deutsche Frauen-Nationalmannschaft unter Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Google nimmt diesen besonderen Anlass und feiert diesen Termin mit eigenem Doodle.

Darauf zu sehen ist der Google-Schriftzug in grüner Rasenoptik sowie ein paar Hinweise auf die teilnehmenden Länder der diesjährigen WM in Frankreich. So ist eine große deutsche Spielerin deutlich zu erkennen. Etwas kleiner fällt der Koala-Bär in der linken, oberen Ecke auf, der wohl auf einem Eukalyptus-Zweig sitzt und natürlich für Australien stehen soll.

Google-Doodle: Heute startet die Frauen WM in Frankreich

Auch das offizielle Maskottchen hat sich im Doodle versteckt. Oben rechts sieht man auf dem letzten Buchstaben vom Google-Schriftzug ein kleines Küken laufen. Dieses ist ein Gallus gallus domesticus und reiht sich damit in die Reihe der gefiederten Maskottchen ein.

Ettie heißt es und ist die Tochter von Footix, dem Maskottchen der Weltmeisterschaft der Männer von 1998. Der Name ist vom französischen Wort „étolie“ (Stern) abgeleitet und symbolisiert den Stern, den die französische Nationalmannschaft 1998 gewonnen hat. Weiter Informationen zur WM 2019 in Frankreich, lesen Sie hier: Frauen WM 2019: Turnier, Gruppe, Spielorte & der Kader von Deutschland.

Zeigt Google in seinem Doodle ein mögliches Finale?

Außerdem im Google-Doodle sehen kann man eine deutsche Spielerin. Diese schießt scheinbar gerade den Ball auf eine französische Torhüterin. Soll damit etwa ein Finale Deutschland gegen Gastgeber Frankreich angedeutet werden? Vielleicht. Freitagabend startet die WM mit dem Eröffnungsspiel Frankreich gegen Südkorea ab 21 Uhr.

Deutschland bestreitet dann am Samstag, 8. Juni, gegen China das erste Spiel der Frauen WM 2019. Wann und wo die anderen Spiele laufen, sehen Sie in unserer Übersicht: Frauen Fußball WM 2019 heute: Termine & Übertragung - Deutschland gegen China live im TV & Stream. (AZ)

