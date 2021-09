Warum Messi in Paris leiden muss

Plus Lionel Messi fühlt sich in Frankreich noch nicht wohl. Die Stadt Paris ist ihm zu laut, zudem missfällt dem Fußball-Weltstar seine Wohnsituation.

So ein Fußballprofi hat es aber auch nicht leicht. Da verdient er schon kaum genug Geld, um anständig über die Runden zu kommen – und muss dann auch noch in einer Stadt wie Paris leben. In Verhältnissen, die man keinem zumuten mag. In einem Luxushotel, in dem das günstigste Zimmer schon für 1000 Euro pro Nacht zu haben ist. In einer solchen Absteige kann sich keiner wohlfühlen. Nicht einmal ein Lionel Messi, der für seinen bescheidenen Lebensstil bekannt ist. Der Argentinier gibt sich mit wenig zufrieden, irgendwann aber ist einfach mal Schluss. Paris, groß, laut und viele Menschen, die sich nach gemeinsamen Bildern oder Autogrammen sehnen – das kann einem Feingeist schon gehörig auf die Nerven gehen.

