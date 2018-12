13:49 Uhr

Fußball heute live: Übertragung im TV & Live-Stream Fußball

Fußball heute live gucken in TV, Fernsehen und Live-Stream. Wir sagen, welche Spiele wann laufen und was die Top-Partien der Bundesliga und der internationalen Ligen am Samstag sind.

Wir sagen, welche Spiele wann laufen und was die Top-Partien der Bundesliga und der internationalen Ligen am Samstag sind. Fußball heute live gucken in TV, Fernsehen und Live-Stream.

Fußball heute aktuell im Ticker: Spielplan, Ergebnisse, Tabelle & Spiele

Spielplan und Spiele: Das absolute Spitzenspiel im Fußball heute ist mit Sicherheit das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke. Anpfiff ist um 15.30 Uhr auf Schalke. Spannend wird zudem sein, wie sich der FC Bayern München weiterhin schlägt, der aktuell auch gerade abseits des Platzes für Diskussionen sorgt. Auch der FC Bayern spielt um 15.30 Uhr und zwar zuhause gegen den 1. FC Nürnberg. Die Fußball-Partien heute am Samstag in der Fußball-Bundesliga lauten:

Werder Bremen - Fortuna Düsseldorf (Freitag, 20.30 Uhr)

FC Schalke 04 - Borussia Dortmund (15.30 Uhr)

FC Bayern - 1. FC Nürnberg (15.30 Uhr)

SC Freiburg - RB Leipzig (15.30 Uhr)



Bayer Leverkusen - FC Augsburg (15.30 Uhr)



VfL Wolfsburg - 1899 Hoffenheim (15.30 Uhr)



Hertha BSC Berlin - Eintracht Frankfurt (18.30 Uhr)



In der Tabelle der Fußball Bundesliga steht Dortmund souverän auf dem ersten Platz. Daran werden die Ergebnisse des Fußball-Samstags heute erst einmal nichts ändern. Weiter unten finden Sie auch die Top-Partien der internationalen Ligen.

Spielplan und Spiele: Bereits am Freitag spielte Werder Bremen gegen Fortuna Düsseldorf. Morgen am Sonntag stehen die Partien Mainz 05 - Hannover 96 und Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart auf dem Programm.

Fußball heute Abend live: Übertragung im Live-Stream, TV, Fernsehen, Radio & Live-Ticker

Alle Spiele der Fußball-Bundesliga werden heute live in der Übertragung in TV und Fernsehen auf Sky gezeigt. Außerdem bietet Sky über SkyGo einen Live-Stream zu jedem Fußballspiel an. DAZN zeigt keine Live-Spiele der Bundesliga in TV, Fernsehen oder im Live-Stream. Jedoch kann man 40 Minuten nach Spielende auf DAZN die Fußballspiele in diversen Zusammenfassungen sehen im Stream. Somit müssen Fans nicht mehr auf die ARD Sportschau warten, die ab 18.30 Uhr Fußball von heute in TV und Live-Stream zusammenfasst. Live-Ticker und Radio-Übertragungen gibt es heute auch wieder.

Fußball heute wann: Uhrzeit, Programm & welcher Sender: Sky, DAZN, ARD oder ZDF?

Spiele 2. Bundesliga

Heidenheim - Duisburg (13 Uhr)



Greuther Fürth - FC Erzgebirge Aue (13 Uhr)



Darmstadt - Ingolstadt (13 Uhr)



Weitere Top-Fußball-Spiele heute am Samstag international

Primera Division

Atletico Madrid - Alaves (13 Uhr)



FC Valencia - Sevilla (16.15 Uhr)



Espanyol - FC Barcelona (Barca) (20.45 Uhr)

Premier League



Bournemouth - Liverpool (13.30 Uhr)



FC Arsenal - Huddersfield (16 Uhr)



Manchester United - FC Fulham (16 Uhr)



FC Chelsea - Manchester City (18.30 Uhr)



Leicester - Tottenham Hotspurs (20.45 Uhr)



Serie A



SSC Neapel - Frosinone (15 Uhr)



Cagliari - Roma (18 Uhr)



Fußball wie, wann & wo live gucken, schauen, sehen? Kostenlos, gratis, umsonst & ohne Anmeldung

Im Internet gibt es viele Seiten, auf denen man kostenlos, umsonst, gratis und ohne Anmeldung Fußball-Spiele live im Live-Stream gucken kann. Doch diese sind nicht legal und meist in schlechter Qualität. Wer qualitativ und legal Fußball gucken will, sollte auf die genannten Portale zurückgreifen.

Themen Folgen