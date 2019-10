Gent statt Genk: Liverpool-Fans fahren in falsche Stadt

Zwei Liverpool-Fans reisen voller Vorfreude nach Belgien. Ihr Ziel: ein Champions-League-Spiel ihrer Mannschaft. Doch dann kommt alles anders.

Teure Verwechslung: Zwei Fans des FC Liverpool sind für ein Fußballspiel nach Belgien gereist – allerdings in die falsche Stadt. Wie die Bild-Zeitung berichtete, wollten die Briten Rob und Lee ein Champions-League-Spiel ihres Vereins gegen den KRC Genk im Stadion verfolgen. Doch statt nach Genk zu fahren, landeten die Liverpool-Fans in Gent – eine Stadt im Westen Belgiens. 150 Kilometer entfernt von der ähnlich klingenden Stadt Genk.

Rob und Lee sollen in Gent bis kurz vor Anpfiff nach dem Stadion gesucht haben – vergebens. Als ihnen auffiel, dass sie in der falschen Stadt gelandet sind, war es zu spät: Die Strecke nach Genk dauert mit Auto oder Bahn zwei Stunden oder länger.

Two Liverpool fans mistakenly went to GENT instead of GENK last night, nightmare. ♂@KAAGent saw this on social media and have since invited them to their game against Wolfsburg in the Europa League tonight. Nice gesture. pic.twitter.com/ckPv6cN50W