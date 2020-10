vor 33 Min.

Gladbach-Gegner Donezk und Inter trennen sich torlos

Die Gladbacher Champions-League-Gruppengegner Schachtjor Donezk und Inter Mailand haben sich am zweiten Vorrunden-Spieltag mit einem torlosen Remis getrennt.

Eine Woche nach dem 3:2-Sieg bei Real Madrid musste sich der ukrainische Fußball-Meister am Dienstag in Kiew mit einem 0:0 begnügen. Inter hatte zum Auftakt gegen den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach 2:2 gespielt.

Die Mailänder, bei denen unter anderem die früheren Bundesliga-Profis Arturo Vidal und Achraf Hakimi in der Startelf standen und Ivan Perisic in der 72. Minute eingewechselt wurde, waren das bessere Team. Doch die Elf von Trainer Antonio Conte nutzte zahlreiche gute Torchancen nicht und bleibt damit in der Gruppe B vorerst sieglos.

