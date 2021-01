04:59 Uhr

Gladbacher Hofmann: EM wird "große Herausforderung für mich"

Hofft noch auf den Sprung in den EM-Kader: Der Gladbacher Jonas Hofmann.

Fußballprofi Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach hofft auf den Sprung in den EM-Kader der deutschen Nationalmannschaft.

"Das Ziel ist auf jeden Fall die Europameisterschaft, dabei zu sein. Ich glaube, das wird eine große Herausforderung für mich", sagte der 28-Jährige dem TV-Sender Sky.

Er müsse weiterhin seine Leistung zeigen, "auch bis in den Mai hinein und dann hoffentlich auch noch im Juni und Juli. Ich weiß, dass das schwierig wird", sagte Hofmann. "Aber ich mag schwierige Aufgaben und dementsprechend gehe ich sie an. Ich weiß, dass es nur darüber geht, dass ich hier bei Borussia weiterhin Leistung zeige. Und wenn das am Ende dann klappt, dann freut mich das natürlich sehr."

Hofmann hatte zuletzt in der Bundesliga zwei Tore zum 3:2-Sieg gegen den FC Bayern München beigesteuert und den Siegtreffer von Florian Neuhaus vorbereitet. Am 7. Oktober 2020 hatte er beim 3:3 gegen die Türkei sein erstes von bislang zwei Länderspielen bestritten.

© dpa-infocom, dpa:210113-99-16231/2 (dpa)

Borussia Mönchengladbach

Bundesliga-Tabelle

Hofmann auf DFB-Homepage

Themen folgen