vor 47 Min.

Häßler nicht mehr Trainer bei Sechstligist Berlin United

Der ehemalige Fußball-Weltmeister Thomas Häßler ist nicht mehr Cheftrainer beim Sechstligisten Berlin United.

Das gab der Club auf seiner Facebook-Seite bekannt und bedankte sich bei Häßler für eine "erfolgreiche Spielzeit 2018/19, die mit dem Aufstieg als Landesligameister in die Berlin-Liga gekrönt werden konnte".

Der 53 Jahre alte Häßler, der 1990 mit Deutschland den WM-Titel gewonnen hatte, werde dem Verein auch in Zukunft erhalten bleiben. "Aller Voraussicht nach in anderer Funktion" hieß es weiter. Häßlers Nachfolger in der Hauptstadt wird Fabian Gerdts. Häßler arbeitete seit 2016 für den Verein, der zuvor Club Italia 80 hieß. (dpa)

Berlin United bei Facebook

Themen Folgen