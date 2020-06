vor 19 Min.

Hannover-Spieler nach Corona-Verstößen wieder im Training

Die fünf Spieler von Hannover 96, die am vorletzten Sonntag gegen die Corona-Regeln verstoßen hatten, trainieren wieder mit der Mannschaft.

"Sie sind wieder normal im Training dabei", sagte Trainer Kenan Kocak am Dienstagmorgen.

Die fünf Spieler des Fußball-Zweitligisten hatten am 7. Juni die Partie ihrer Mannschaft gegen den 1. FC Heidenheim (2:1) im Fernsehen verfolgt und waren anschließend gemeinsam in einem Auto ohne Mundschutz nach Hause gefahren. Die Polizei stoppte das Fahrzeug und verhängte gegen jeden Spieler eine Geldbuße von 250 Euro. Der Verein hatte das Quintett daraufhin in der vergangenen Woche aus dem Teamtraining genommen. Im Kader beim Auswärtsspiel am Sonntag bei Darmstadt 98 (2:3) standen die Profis ebenfalls nicht. Hannover spielt an diesem Mittwoch (18.30 Uhr) gegen den en FC St. Pauli Hamburg. (dpa)

