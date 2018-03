Hintergrund: EM-Torschützenköniginnen seit 1991

In einer Welt, in der Fußball-Trainer nur nach dem letzten Ergebnis bewertet werden, sei es eine überragende Entscheidung, Hannes Wolf zum "Trainer des Jahres" zu küren. Sagt Liverpool-Coach Jürgen Klopp.

3. Fußball-Liga

Finanzprobleme: Der Kampf um die schwarze Null

Mindestens neun Vereine in der 3. Liga haben finanzielle Probleme. Die Clubs riskieren viel, sie fordern gleichzeitig mehr Unterstützung vom DFB. Gemeinsam arbeitet man an einem Modell des "Financial Fairplay".