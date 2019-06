vor 19 Min.

Hope Solo über US-Trainerin: "Nicht die Anführerin"

Die frühere Fußball-Nationaltorhüterin der USA, Hope Solo, hat Auswahl-Trainerin Jill Ellis kritisiert und ihr Führungsqualitäten abgesprochen.

"Sie ist nicht die Anführerin, von der ich mir wünschen würde, das sie es wäre", sagte die 37-Jährige in einem Podcast der BBC.

"Sie verlässt sich sehr auf ihre Assistenztrainer. Sie zerbricht ein bisschen unter dem Druck", sagte Solo und ergänzte: "Aber häufig macht das nichts, weil die Qualität der Spielerinnen des US-Teams großartig ist." Das Team habe eine Sieg-Tradition und häufig sei es egal, "wer uns coacht, weil wir einen Weg finden werden zu gewinnen".

Dass Solo selbst irgendwann ins Nationalteam zurückkehre, schloss sie aus: "Diese Tage sind lange vorbei." Bei der Weltmeisterschaft in Frankreich startet Titelverteidiger USA an diesem Dienstag (21.00 Uhr) gegen den krassen Außenseiter Thailand in das Turnier. (dpa)

BBC Podcast

CNN-Bericht mit Solo-Aussagen

Themen Folgen