Infantino sieht Fehler in Vermarktung der Frauen-WM

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat Fehler des Fußball-Weltverbands in der bisherigen Vermarktung von Frauen-Weltmeisterschaften eingestanden.

Dies sei ein Grund für die großen Unterschiede bei den Preisgeldern im Vergleich zum Weltturnier der Männer, sagte der Schweizer nach seiner Wiederwahl durch den FIFA-Kongress in Paris. "Wir müssen den Frauenfußball entwickeln und in ihn investieren. Wir müssen da mehr Aufschwung schaffen und ihn separat vom Männerfußball vermarkten."

Das Gesamt-Preisgeld für die Teams bei der Frauen-WM, die am Freitag in Frankreich beginnt, beträgt 30 Millionen US-Dollar. Dies ist zwar eine Verdopplung zur vorigen Auflage von 2015, aber immer noch ein Vielfaches weniger als bei der Männer-WM. Für den Triumph 2018 in Russland erhielt alleine Weltmeister Frankreich 38 Millionen US-Dollar an Preisgeld, insgesamt wurden 400 Millionen ausgeschüttet. "Das hat leider damit zu tun, wie die Rechte vermarktet werden", sagte Infantino.

Zuletzt hatte die australische Spielergewerkschaft die FIFA aufgefordert, den Frauen das gleiche Preisgeld zu offerieren und dafür eine Kampagne gestartet. (dpa)

