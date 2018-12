"Intensive Zeit" vor Heiligabend: 1899 empfängt Mainz 05

Fußball-Trainer Jürgen Klopp bleibt mit dem FC Liverpool nach dem 2:0 (1:0) gegen Aufsteiger Wolverhampton Wanderers ungeschlagener Tabellenführer in der englischen Premier League.

17. Spieltag

Herbstmeister BVB zurück auf Kurs - 2:1 gegen Gladbach

Der BVB hat die richtige Antwort auf den Ausrutscher in Düsseldorf parat. Durch den Sieg über Verfolger Gladbach beträgt der Vorsprung wieder neun Punkte. Die Bayern sind damit am Samstag im Spiel bei Eintracht Frankfurt in Zugzwang.