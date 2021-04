vor 1 Min.

Keine EM-Entscheidung für München: UEFA setzt weitere Frist

Die UEFA will die geplanten EM-Spiele in München nur mit Zuschauern austragen. München will dies nicht zusichern. Eine Entscheidung wurde nun vertagt.

Die Europäische Fußball-Union hat die Entscheidung über den EM-Standort München vertagt. Der bayerischen Landeshauptstadt, in der im Sommer alle drei Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft und ein Viertelfinale ausgerichtet werden sollen, wird eine weitere Frist bis zum Freitag eingeräumt, um über die Zulassung von Zuschauern zu beraten. (dpa) Lesen Sie dazu auch: Das große Zittern: München droht EM-Aus - DFB unter Druck

