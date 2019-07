vor 45 Min.

Kellermann "tief enttäuscht" über WM-Aus der Fußballerinnen

Meistertrainer Ralf Kellermann ist vom Viertelfinal-Aus der deutschen Fußball-Frauen bei der Weltmeisterschaft in Frankreich "tief enttäuscht, weil eine große Chance verpasst wurde", schrieb der 50-Jährige im "Kicker".

Das Halbfinale sei zum Greifen nah gewesen, "und die Olympia-Qualifikation wurde auch verpasst. Das tut schon weh! Die Aufmerksamkeit für den Frauenfußball während des Olympischen Turniers im nächsten Jahr in Tokio hätte dem deutschen Frauenfußball schon sehr gutgetan", so Kellermann, der als Trainer den VfL Wolfsburg seit 2012 zu drei Meisterschaften, vier Pokalsiegen und zwei Champions-League-Erfolgen geführt hatte. Aber Schweden habe das Viertelfinale am Samstag verdient gewonnen. Das müsse man anerkennen.

Die deutsche Mannschaft habe im Viertelfinale "in den ersten 20 Spielminuten ihre beste Leistung während des Turniers gezeigt. Aber mit dem Ausgleich, der viel zu leicht fiel, haben die Spielerinnen völlig den Faden verloren. In allen fünf WM-Spielen hat die Mannschaft nur phasenweise angedeutet, was in ihr steckt - aber leider nie über 90 Minuten", kritisierte der seit 2017 als Sportlicher Leiter beim VfL Wolfsburg tätige Kellermann.

Am Sonntag waren die deutschen Fußballerinnen aus dem WM-Quartier im noblen Golf-Hotel "Domaine de Cicé-Blossac" in Bruz abgereist. Die Stimmung war einen Tag nach dem 1:2 gegen Schweden entsprechend gedrückt. "Es war eine kurze und eine lange Nacht, weil man nicht gut einschläft. Und dann geht die Nacht nicht rum", hatte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Sonntag die Stimmung beschrieben. "Die Enttäuschung wird noch ein paar Tage anhalten, und jeder muss das jetzt erstmal verarbeiten." (dpa)

