vor 18 Min.

Klopp über Meisterfeier: "So, wie das eben möglich ist"

Fußball-Trainer Jürgen Klopp erwartet eine ausgelassene Meisterfeier unter Corona-Bedingungen, wenn sich der FC Liverpool den Premier-League-Titel sichert.

"Dann feiern wir so, wie das eben möglich ist", sagte Klopp dem Fernsehsender BBC, "als Mannschaft intern, und mit all unseren Fans, wenn es wieder erlaubt ist." Der Coach kündigte an, dass es - mit Verspätung - auch eine Parade geben werde, wenn die Reds Meister werden. "Wann auch immer, wen kümmert das", sagte Klopp gut gelaunt. "Wir brauchen nur einen Tag, wo jeder kommen darf, und dann machen wir das auch."

Dem FC Liverpool fehlen noch zwei Siege zur ersten Meisterschaft seit 30 Jahren. Sollte der Tabellenzweite Man City nach dem Wiederbeginn der Premier League am 17. Juni sein erstes Spiel gegen den FC Arsenal verlieren, würde Liverpool schon ein Erfolg beim Stadtrivalen FC Everton genügen, um sich den Titel zu sichern. Die Spiele finden unter Ausschluss des Publikum statt. Auch rund um das Stadion dürfen sich Fans nicht versammeln.

Davon, dass im entscheidenden Moment voraussichtlich keine Fans dabei sein werden, will sich Klopp die Laune nicht verderben lassen. "Man feiert immer, egal wo das ist", sagte er und erinnerte an den Triumph in der Champions League vor einem Jahr. Da habe er "erst in Madrid gefeiert, dann im Hotel", so Klopp. "Und dann waren so viele Leute da, dass man keine Zeit für die Familie hatte. Wenn man will, findet man immer einen Makel an der Situation." (dpa)

Klopp-Aussagen bei BBC

