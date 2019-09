vor 5 Min.

Klopp und ter Stegen von FIFA nominiert

Bei der Weltfußballer-Gala in der Mailänder Scala spielt der deutsche Fußball nur in den Nebenkategorien eine Rolle. Jürgen Klopp ist als bester Trainer nominiert, Marc-André ter Stegen als bester Torwart. Den wichtigsten Preis will ein Holländer gegen ein Superduo gewinnen.

Hollands Abwehrriese Virgil van Dijk fordert bei der Wahl zum Weltfußballer des Jahres 2019 wieder die Superstars Cristiano Ronaldo und Lionel Messi heraus. D

er Innenverteidiger des FC Liverpool wurde nur vier Tage nach seiner Kür zu Europas Fußballer des Jahres wie die Mehrfachpreisträger Ronaldo und Messi für die Endausscheidung am 23. September in der Mailänder Scala nominiert. Van Dijk wäre der erste Niederländer seit Marco van Basten 1992 und der erste Abwehrspieler seit dem Italiener Fabio Cannavaro 2006, dem die Auszeichnung des Fußball-Weltverbandes zuteil wird.

Beim FC Liverpool hatte der 28-Jährige maßgeblichen Anteil am Triumph in der Champions League mit Trainer Jürgen Klopp in diesem Jahr. Er traf unter anderem im Achtelfinal-Rückspiel beim FC Bayern (3:1). Im Finale gegen Tottenham Hotspur (2:0) wurde er zum besten Akteur des Spiels gekürt. Mit der niederländischen Nationalmannschaft schaltete er Deutschland in der Gruppenphase der Nations League aus und unterlag erst im Endspiel des neuen Wettbewerbs gegen Portugal (0:1).

Im Vorjahr hatte Kroatiens Vize-Weltmeister Luka Modric die Dauer-Regentschaft von Ronaldo und Messi bei der Weltfußballer-Wahl beendet, die den Titel zwischen 2008 und 2017 jeweils fünfmal gewinnen konnten.

Einzige deutsche Nominierte bei der Gala in der Mailänder Scala werden Klopp und Marc-André ter Stegen sein. Liverpool-Coach Klopp wurde am Montag in Mailand wie seine Premier-League-Kollegen Pep Guardiola von Manchester City und Mauricio Pochettino von Tottenham Hotspur in der Kategorie "Bester Trainer" in die Endausscheidung berufen. Nach dem Champions-League-Sieg mit den Reds gilt Klopp als Favorit auf den Titel.

Nationaltorwart ter Stegen steht unter den Top Drei in der Kategorie bester Torhüter. Seine Konkurrenten sind in Alisson Becker vom FC Liverpool und Ederson von Manchester City zwei Brasilianer. Becker war am vergangenen Donnerstag von der UEFA zum besten Torhüter Europas gekürt worden. (dpa)

FIFA-Informationen zur Wahl

Themen Folgen