Kovac will in Monaco "Aufzug wieder nach oben schicken"

Niko Kovac will die AS Monaco auf ein internationales Niveau und zurück in die Spitzengruppe der französischen Fußball-Liga führen.

Das kündigte der frühere Meistercoach des FC Bayern bei seiner Vorstellung im Fürstentum an.

"Ich möchte den Aufzug wieder zurück nach oben schicken. Ich werde hart arbeiten, um das Maximum zu erreichen", sagte Kovac, der sich auf Englisch präsentierte.

Kovac war am Sonntag als Nachfolger des glücklosen Robert Moreno präsentiert worden. Unter dem Spanier hatten die Monegassen in der abgebrochenen Saison nur den neunten Platz belegt und damit die Europacup-Teilnahme verpasst.

Dass Monaco in den vergangenen Jahren schnell die Trainer wechselte, störe ihn nicht, sagte Kovac. "Es war eine einfach Wahl", betonte der in Berlin geborene Kroate, der seinen Bruder Robert und Goran Lackovic als Assistenten sowie Walter Gfrerer als Konditionstrainer mitbringt.

Kovac war am 3. November 2019 nach einem 1:5 bei Eintracht Frankfurt und 16 Monaten im Amt als Chefcoach des deutschen Rekordmeisters FC Bayern freigestellt worden. In der Vorsaison hatte er mit den Bayern noch die Meisterschaft und den DFB-Pokal gewonnen; ein Jahr zuvor machte er Eintracht Frankfurt zum Pokalsieger. Nun muss er sich schnell an die Ligue 1 gewöhnen, schon am 23. August startet die Saison.

