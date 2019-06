Krösche wirbt um Verständnis für Paderborn-Leipzig-Deal

In der letzten Phase der EM-Vorbereitung muss U21-Trainer Kuntz schwierige Entscheidungen treffen. Für vier Profis ist im EM-Kader kein Platz, zwei angeschlagene Spieler schaffen dagegen den Sprung ins Aufgebot. Die Reaktion des Teams überrascht auch den Coach.

"Ihr seid unschlagbar"

Angerer wünscht DFB-Frauen per Video viel Glück

Die ehemalige Nationaltorhüterin Nadine Angerer hat den deutschen Fußballerinnen in einer Video-Botschaft auf Instagram "ganz, ganz viel Glück" für die am Freitag beginnende Weltmeisterschaft in Frankreich gewünscht.