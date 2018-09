vor 38 Min.

Leichtes Los für Titelverteidiger Wolfsburg

Titelverteidiger VfL Wolfsburg hat im Achtelfinale des DFB-Pokals der Frauen einen leichten Gegner zugelost bekommen.

Der deutsche Meister muss am 17. oder 18. November beim bayerischen Regionalligisten FC Forstern antreten.

Das ergab die Auslosung durch die ehemalige Weltfußballerin Nadine Keßler im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Der FC Bayern München als Finalist von 2018 trifft in einem Bundesligaduell auf Werder Bremen. In einem badischen Derby kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem SC Sand und 1899 Hoffenheim. Auch in den Begegnungen zwischen der SGS Essen und dem SC Freiburg sowie zwischen dem MSV Duisburg und Turbine Potsdam sind Erstligisten unter sich.

Das Achtelfinale im DFB-Pokal der Frauen:

1. FC Saarbrücken - 1. FFC Frankfurt

Arminia Bielefeld - Bayer Leverkusen

SGS Essen - SC Freiburg

FC Forstern - VfL Wolfsburg

MSV Duisburg - Turbine Potsdam

SC Sand - TSG Hoffenheim

Bayern München - Werder Bremen

Herforder SV - Borussia Mönchengladbach (dpa)

Die Achtelfinalspiele

DFB-Mitteilung

