Liga-Spiele von Leipzig und Dortmund neu angesetzt

Die beiden Fußball-Pokalfinalisten RB Leipzig und Borussia Dortmund spielen am 33.

Bundesliga-Spieltag nicht wie gewohnt am Samstag, sondern erst am Sonntag. Über diese beiden Neuansetzungen informierte die Deutsche Fußball Liga (DFL).

Leipzig und Dortmund bestreiten zuvor am 13. Mai ( Christi Himmelfahrt) das Endspiel des DFB-Pokals in Berlin. Am 16. Mai (18.00 Uhr/Sky) gastiert der BVB dann beim FSV Mainz 05, bevor RB Leipzig am Abend (20.30 Uhr/Sky) den VfL Wolfsburg empfängt.

Auch in der 2. Bundesliga gab es eine Neuansetzung: Die Partie zwischen Holstein Kiel und Jahn Regensburg, die eigentlich am 28. Spieltag hätte stattfinden sollen, findet am 13. Mai (15.30 Uhr) statt.

