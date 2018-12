19:45 Uhr

"Machbare" WM-Gruppe für DFB-Frauen Fußball

Die deutschen Fußball-Frauen wissen seit Samstag, wer die Gegner in der WM-Vorrunde sind. Gegen China, Spanien und Südafrika muss man sich durchsetzen, wenn die Tour de France 2019 nicht schon nach drei Spielen beendet sein soll. Der Optimismus ist groß.

China, Spanien und Südafrika - die deutschen Fußball- Frauen haben auf dem angestrebten Weg zum dritten WM-Titel eine anspruchsvolle Vorrundengruppe erwischt. Das ergab die Auslosung im Pariser Kulturzentrum La Seine Musicale.

Die DFB-Frauen mit der neuen Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg spielen in der Gruppe B. Die besten zwei Teams jeder Gruppe sowie die vier besten Gruppendritten erreichen die K.o.-Runde. Das Eröffnungsspiel bestreiten am 7. Juni 2019 Gastgeber Frankreich und Südkorea im Pariser Prinzenpark. Das Finale findet am 7. Juli in Lyon statt. Titelverteidiger sind die USA, die in Gruppe F antreten.

"Es ist eine machbare Gruppe, auf jeden Fall", urteilte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Spanien sei der schwerste Gegner. Darauf sei man vorbereitet gewesen. "Sie haben im Nachwuchs Titel geholt, waren immer dabei. Bei der EM im vorigen Jahr haben sie sich etwas unter Wert verkauft", sagte die 50-Jährige.

Auch China dürfe man aber nicht unterschätzen. "Sie haben bei der vergangenen Weltmeisterschaft eine gute Performance gezeigt. Sie sind immer sehr schwer einzuschätzen, weil man nie viel von ihnen weiß. Im Turnier sind sie dann aber immer sehr gut aufgestellt", betonte Voss-Tecklenburg. Südafrika spiele einen europäischen Stil, sagte die Bundestrainerin.

Gegen China trat die DFB-Auswahl bislang 30 Mal an, gewann davon 16 Partien. Geheimfavorit Spanien war erst viermal Gegner der deutschen Fußball-Frauen, zuletzt am 13. November beim 0:0 im Abschiedsspiel von Bundestrainer Horst Hrubesch in Erfurt. Das Spiel gegen WM-Debütant Südafrika ist eine Premiere.

Erster Gegner ist China am 8. Juni um 21.00 Uhr in Rennes. Am 12. Juni spielt Deutschland um 18.00 Uhr gegen Spanien in Valenciennes. Die Partie gegen Südafrika wird am 17. Juni um 18.00 Uhr in Montpellier angepfiffen.

"Unterschätzen darf man keinen, aber es ist eine machbare Gruppe, auch wenn Spanien nicht ganz so einfach wird. Aber die deutsche Frauen-Nationalmannschaft muss das Selbstvertrauen haben, diese Gruppe auch zu gewinnen", sagte Nia Künzer. Sie hatte 2003 das deutsche Team mit dem Golden Goal gegen Schweden zum Titel geschossen.

Angeführt von der Engländerin Alex Scott und dem Franzosen Louis Saha wurden die Kugeln von großer Sport-Prominenz gezogen: Didier Deschamps, Frankreichs Weltmeister-Trainer von 2018, Marie Bochet, französischer Alpin-Star und Paralympic-Siegerin, sowie der frühere brasilianische Fußball-Weltmeister Kaka nahmen an der Zeremonie teil.

Auch die zweimalige Fußball-Olympiasiegerin aus den USA, Cindy Parlow Cone, Ex-Fußballprofi Michael Essien, die japanische Weltmeisterin Aya Miyama sowie Steffi Jones zogen die Kugeln. Die ehemalige Bundestrainerin bescherte den DFB-Frauen China aus Topf drei. (dpa)

