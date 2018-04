Mintzlaff: Hasenhüttl bleibt Leipzig-Trainer

Lösung bis Mitte Mai?

Suche nach Frauen-Bundestrainer: Wer folgt auf Hrubesch?

Horst Hrubesch führt die Frauen-Nationalmannschaft in die WM-Qualifikationsspiele gegen Tschechien und Slowenien. Doch was passiert danach mit dem Trainerposten? Bis Mitte Mai - so hofft man beim DFB - soll es eine Lösung geben. Vielleicht sogar mit Hrubesch?