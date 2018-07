vor 18 Min.

Netz-Reaktionen zum Özil-Rücktritt: "Dokument des Scheiterns"

Mesut Özil hatte in drei Tweets scharfe Kritik am DFB, an Sponsoren und auch an seiner früheren Schule geübt.

Özils Rücktritt aus der DFB-Elf hat eine Debatte ausgelöst. Diese Reaktionen haben Teamkollegen, Politiker und Promis über die sozialen Netzwerke veröffentlicht.

Nationalmannschafts-Teamkollege und langjähriger Freund von Özil, Jerome Boateng, meldete sich auf Instagram zu Wort. Am Montagmorgen postete er ein Foto der beiden, aufgenommen am Brandenburger Tor 2014 bei der Weltmeister-Siegesfeier, darunter die Worte: "Es war mir eine Freude, Abi". Das türkische Wort "Abi" bedeutet in diesem Fall "älterer Bruder".

Özils Freundin, die türkische Schauspielerin, Amine Gülşe, hat auf Instagram kurz nach Özils offiziellen Tweets ebenfalls Fotos hochgeladen.

Neben einem Foto der beiden lädt sie außerdem die offiziellen Fotos hoch, die Mesut Özil auch an seine Tweets anhängte. Mit den türkischen Worten "Her zaman yanındayım, seninle gurur duyuyorum aşkım", was sinngemäß zu "Ich bin immer bei dir, ich bin stolz auf dich, meine Liebe" übersetzt werden kann, zeigt sie, dass sie hinter ihrem Partner und seinen Entscheidungen steht.

Her zaman yanındayım, seninle gurur duyuyorum aşkım Ein Beitrag geteilt von Amine Gülşe (@gulseamine) am Jul 22, 2018 um 3:17 PDT

Auch Grünen-Politiker, Cem Özdemir, äußerte sich zum Sachverhalt:

Özils Foto bleibt falsch & seine Erklärung überzeugt nicht. Mindestens so desaströs ist das agieren der DFB-Spitze. #Grindel zerhackt unsere Integrationsgeschichte. Wollen die, dass bald junge Deutsch-Türken für Erdogan spielen? DFB braucht Neubeginn #özil — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) 22. Juli 2018

Schauspielerin Sophia Thomalla bezeichnet Özil sogar als "stockenblöde", auf den Rücktritt aus der Nationalmannschaft geht sie dabei nicht ein.

Die Rassimus-Karte zu ziehen, wenn man Fotos mit einem Diktator macht, dessen Werte weder für die Deutschen noch für das Heimatland der Eltern steht, der ist entweder am schlechtesten beraten oder einfach nur stockenblöde. #Özil — Sophia Thomalla (@ThomallaSophia) 22. Juli 2018

Ein Konter-Tweet auf Thomallas Kommentar erreichte auch große Bekanntheit im Netz.

Diese Frau findet, #Özil sei "entweder schlecht beraten oder stockenblöde" wenn er "die Rassismus-Karte" zieht: pic.twitter.com/FHPKzOzlMT — Mario Sixtus 馬六 (@sixtus) 22. Juli 2018

Zur gleichen Zeit wie Özil twittert auch sein aktueller Verein, der FC Arsenal. Aktuelle Bilder zeigen das gesamte Team auf dem Weg nach Singapur, Özil scheint dabei bester Laune zu sein. Sein Verein steht, wie es aussieht, hinter ihm.

10 Stunden später, folgt eine Einzelaufnahme Özils, wie er gerade den Arsenal-Mannschaftsbus verlässt.

Weitere Reaktionen zum Rücktritt von Mesut Özil

Was wäre an diesem Statement VOR der WM so verkehrt gewesen!? Und da sein Heimatland ja England ist, auch auf Englisch... https://t.co/QpIqhPVyVs — Oliver Pocher (@oliverpocher) 22. Juli 2018

Austritt @MesutOzil1088 aus Nationalmannschaft ist ein Dokument des Scheiterns. Durch fehlendes Verständnis für familiäre Wurzeln des Einen, aber umgekehrt auch der sehr großen Sorge um die #Menschenrechte i d #Türkei. + Ungeeignete Funktionäre. #Grindel muss auch gehen! @dpa — Renate Künast (@RenateKuenast) 22. Juli 2018

Danke, @MesutOzil1088 für 92 Spiele und 23 Tore für die Nationalmannschaft. Schade, dass es nicht weiter geht. Und weil es um mehr geht: An alle Bürgerinnen und Bürger mit unterschiedlichen Wurzeln: Wir gehören zusammen und wir akzeptieren Rassismus never ever. — T. Schäfer-Gümbel (@tsghessen) 22. Juli 2018

Traurig aber wahr: Nicht-Herkunftsdeutsche mit deutschem Pass sind und bleiben Deutsche auf Bewährung. Wer performt & v.a. spurt, wird akzeptiert. Sobald Zweifel an Leistung oder Loyalität aufkommen, wird Zugehörigkeit per Ferndiagnose aberkannt, auch bei Vorzeigemigranten #Özil — Niddal Salah-Eldin (@Nisalahe) 22. Juli 2018

Was mache noch lernen müssen: Die Seele eines Menschen geht nicht in den Besitz eines biertrinkenden/grölenden Kollektivs über, nur weil er in 1 Nationalmannschaft spielt. Er ist ein Mensch, der eigene Entscheidungen treffen darf, die am Ballermann nicht populär sein müssen #Özil https://t.co/xXrEu06kXV — Jörg | kachelmannwetter.com (@Kachelmann) 22. Juli 2018

Es ist ein Alarmzeichen, wenn sich ein großer, deutscher Fussballer wie @MesutOzil1088 in seinem Land wegen #Rassismus nicht mehr gewollt und vom #DFB nicht repräsentiert fühlt. #Özil — Katarina Barley (@katarinabarley) 22. Juli 2018

Ich teile die Ansicht von @MesutOzil1088 nicht,dass ein Nichttreffen mit Erdogan "respektlos" gewesen wäre.Ich teile aber vieles im II.Teil seiner Erklärung.ZB das: "Macht meine türkische Abstammung mich zu einem wertvolleren Ziel?" (als Matthäus).Ja,leider bleibt dieser Eindruck — Serap Güler (@SerapGueler) 22. Juli 2018

