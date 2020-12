vor 33 Min.

OGC Nizza vs. Leverkusen heute live im TV oder Stream - EL-Übertragung heute am Donnerstag, 3. Dezember 2020, im Free-TV?

OGC Nizza - Bayer Leverkusen im Live-TV und Online-Stream: Hier gibt es die Infos zur Übertragung in der Europa League heute am 3.12.20. Welcher Sender überträgt? RTL Nitro, DAZN oder Sky?

In der Europa Leaue wird heute am 03.12.20 das Spiel Nizza gegen Leverkusen live im TV und Stream gezeigt. Welcher Sender überträgt? Sky oder DAZN? Oder läuft das Spiel gratis im Free-TV auf RTL Nitro?

In diesem Artikel gibt es immer alle aktuellen Infos zur Live-Übertragung der Leverkusen-Spiele in der EL 2020/21. Wir erklären, welcher Sender was zeigt.

Leverkusen vs. OGC Nizza live im TV und Stream - Free-TV? EL-Übertragung und Sender

Gruppenphase, 3. Runde

Partie: OGC Nizza - Bayer 04 Leverkusen

- Wann: 03. Dezember 2020, 21 Uhr

03. Dezember 2020, 21 Uhr Wo: Allianz Riviera

Allianz Riviera TV-Übertragung: DAZN

Bayer Leverkusen: Gruppenphase der Europa League live im Stream und TV: Spieltage und Termine

Erster Spieltag : 22. Oktober, 18.55 Uhr, Leverkusen - OGC Nizza , DAZN

Zweiter Spieltag : 29. Oktober, 21 Uhr, Slavia Prag - Leverkusen , RTL Nitro , DAZN

Dritter Spieltag : 5. November, 18.55 Uhr, H. Be'er Sheva - Leverkusen

Vierter Spieltag : 26. November, 21 Uhr, Leverkusen - H. Be'er Sheva

Fünfter Spieltag: 3. Dezember, 21 Uhr, OGC Nizza - Leverkusen

3. Dezember, 21 Uhr, - Sechster Spieltag: 10. Dezember, 18.55 Uhr, Leverkusen - Slavia Prag

Bayer Leverkusen in der Europa League 20/21: Live im Free-TV oder Stream? Auf RTL Nitro, DAZN oder Sky?

Wo sind alle EL-Spiele von Bayer Leverkusen für Fans zu sehen? Im Free-TV oder im kostenpflichtigen Stream? DAZN zeigt alle Spiele der Europa League - allerdings kostenpflichtig.

RTL Nitro wird außerdem Spiele von Bayer Leverkusen in der Europa League im Free-TV zeigen. Allerdings überträgt der Sender an jedem Spieltag der Vorrunde nur ein Spiel mit deutscher Beteiligung, sodass nicht alle Leverkusen-Spiele gratis im Fernsehen laufen.

Ab der K.o.-Phase sind einzelne Spiele auch beim Schwestersender RTL zu sehen. Der Live-Stream der RTL-Sender ist hingegen nicht kostenlos, sondern läuft nur im Abo über TV Now. Damit wird es nie einen Gratis-Stream im Internet geben.

Bayer Leverkusen in der UEFA Europa League

Der Bundesligist Bayer 04 ist ist in der Saison 2020/21 bereits zum 27. Mal in seiner Vereinsgeschichte international vertreten. In der Europa League tritt sie zum vierten Mal (ohne UEFA Cups) nach 2010/11, 2015/16 und 2018/19 an. Im vergangenen Jahr gelang Bayer Leverkusen der Einzug in die Finalspiele. Im Viertelfinale der Europa League musste sich das Team letztendlich gegen Inter Mailand geschlagen geben, schied aber als letzter deutscher Club aus. Der Kader mit dem Bayer Leverkusen in die EL-Saison 20/21 dem Gegner gegenüber tritt, setzt sich aus 11 A-Nationalspielern mit einem Durchschnittsalter von 25,9 Jahren zusammen.

