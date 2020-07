vor 36 Min.

Olympiasiegerin Mittag beendet Laufbahn als Fußballerin

Anja Mittag hat den endgültigen Rückzug vom aktiven Fußball erklärt.

Die frühere Nationalspielerin, die 2016 in Rio mit der deutschen Mannschaft Olympiasiegerin geworden war, teilte auf ihren Sozialmedia-Kanälen mit, dass das sächsische Landespokalfinale am 30. August zwischen ihrem Verein RB Leipzig und dem FC Phoenix Leipzig ihre letzte Partie als Spielerin sein wird. "Nach 18 Jahren im Leistungssport ist ab der kommenden Saison Schluss für mich als aktive Spielerin", schrieb Mittag.

Vom Fußball loskommen wird Mittag jedoch nicht. "Ich werde dem schönsten Sport der Welt jedoch weiterhin erhalten bleiben und als Individualtrainerin versuchen, den Frauenfußball bei RB Leipzig durch meine Erfahrung weiter nach vorn zu bringen", kündigte sie an.

Die 35-Jährige, die auch sechsmal deutsche Meisterin, dreimal DFB-Pokalsiegerin, dreimal Europameisterin, Weltmeisterin, Champions-League-Siegerin und Uefa-Cup-Siegerin wurde sowie 158 Länderspiele absolvierte, hatte in der abgelaufenen Saison als Spielerin und Trainerin für den Offensivbereich maßgeblichen Anteil am Gewinn der Regionalliga-Meisterschaft und dem Aufstieg in die 2. Bundesliga von RB Leipzig.

© dpa-infocom, dpa:200715-99-803864/2 (dpa)

Mittag auf Twitter

Mittag bei Facebook

Themen folgen