Outet sich auf Twitter bald ein Fußball-Profi?

Auf Twitter hat der Nutzer "gay_bundesligaspieler" sein Coming-Out angekündigt. Wer sich dahinter verbirgt, ist unklar. Am Abend gab er weitere Details bekannt.

Homosexualität im Fußball ist immer noch ein heikles Thema. Die Männerdomäne tut sich schwer damit, einen offenen Umgang damit vorzuleben. Bisher haben sich auch nur wenige Fußballer offen als schwul geoutet. Thomas Hitzlsperger ist einer der wenigen, die diesen Schritt bisher gewagt haben. Im Mai diesen Jahres tat es ihm der der australische Fußballprofi Andy Brennan gleich. Um weitere männliche homosexuelle Fußballspieler zu finden, die sich öffentlich zu ihrer Sexualität bekennen, muss man jedoch lange suchen. Ob sich in Kürze ein weiterer Spieler traut, sich öffentlich zu äußern, darüber rätselt gerade die Twitter-Welt.

Ich bin ein schwuler Spieler der 2. Bundesliga. Ich möchte mich bald outen, um das Versteckspiel zu beenden. Ich teste hier ob ich den Druck aushalten kann... Ask me anything!