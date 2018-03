Petermann wechselt von Freiburg nach Potsdam

Erste Niederlage für den FC Bayern im Jahr 2018: Die Münchner verloren in Leipzig verdient mit 1:2. Bei 17 Punkten Vorsprung könnte es auch zu Ostern noch nicht für die vorzeitige Meisterschaftsfeier reichen. Keita und Werner treffen für die starke Hasenhüttl-Elf.

Knoche trifft ins eigene Tor

Wolfsburg-Pleite gegen Schalke: 0:1 durch spätes Eigentor

Diese Schalker sind gnadenlos effektiv. Durch ein Wolfsburger Eigentor gewinnen die Schalker ihr fünftes Spiel in Serie und verhindern eine Münchner Meisterparty schon an diesem Sonntag. Für den VfL läuft es bitter. Unter Labbadia will kein Sieg gelingen.