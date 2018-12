Poulsen & Werner treffen: Leipzig für Bayern-Spiel gerüstet

Auslosung Champions League

High Noon in Nyon: BVB und Bayern droht Duell mit Klopp

An diesem Montag steigt in Nyon die Auslosung des Achtelfinales in der Champions League und der Zwischenrunde der Europa League. Fünf Bundesligisten sind noch in den Töpfen und hoffen auf attraktive, aber lösbare Aufgaben.