vor 17 Min.

Real baut Vorsprung auf Barcelona aus

Real Madrid hat mit Toni Kroos den Patzer des FC Barcelona genutzt.

Die Königlichen gewannen am späten Donnerstabend mit 1:0 (0:0) gegen den FC Getafe.

Den Treffer im Estadio Alfredo Di Stéfano gegen den Vorstadt-Club erzielte Sergio Ramos in der 79. Minute per Foulelfmeter. Zwei Tage nach dem 2:2 des Titelverteidigers aus Barcelona bauten die Madrilenen ihren Vorsprung im Kampf um die spanische Fußballmeisterschaft auf vier Punkte aus. Real Madrid wartet seit dem Sommer 2017 auf den nächsten Meistertitel in der Primera División.

© dpa-infocom, dpa:200703-99-655052/2 (dpa)

