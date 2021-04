Rekordsieger Frankfurt besiegt im Halbfinale Freiburg

Rekordsieger Eintracht Frankfurt hat zum 14.

Mal das DFB-Pokal-Endspiel der Frauen erreicht.

Der Verein, der bis zum Beginn dieser Saison als 1. FFC Frankfurt an den Start ging, besiegte im Halbfinale den SC Freiburg mit 2:1 (0:1) und darf damit auf den zehnten Titel in dem Wettbewerb hoffen. Marie Müller (13. Minute) hatte den Pokalfinalisten von 2019 zunächst im Frankfurter Stadion in Führung gebracht, bevor nach dem Wechsel Lara Prasnikar (47.) und die erst 17 Jahre junge Camilla Küver (60.) die Partie zugunsten der Hessinnen drehten.

Der Gegner für das Pokalendspiel am 30. Mai wird am Ostersonntag (14.00 Uhr/ARD) ermittelt. Dann treffen die beiden Spitzenclubs VfL Wolfsburg und der FC Bayern München aufeinander. Der Sieger des mit Spannung erwarteten zweiten Halbfinals wird auch als klarer Favorit ins Finale gehen.

© dpa-infocom, dpa:210403-99-73761/2 (dpa)

Aktuelle Pokalrunde der Frauen

Spielplan

Informationen zum DFB-Pokal