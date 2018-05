vor 34 Min.

Relegation 2018: Termine, Ergebnisse, Übetragung in TV und Live-Stream Fußball

Wolfsburgs Trainer Bruno Labbadia gibt sich vor dem Rückspiel in Kiel ganz entspannt.

In der Relegation 2018 werden die letzten Auf- und Absteiger in Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga ermittelt. Alle Infos zu Terminen, TV-Übertragung und Ergebnissen.

Nach der Saison ist vor der Relegation: In Bundesliga und 2. Bundesliga muss noch jeweils ein Teilnehmer für die kommende Spielzeit ausgespielt werden, in der 3. Liga sind sogar noch drei Plätze frei. Wie und wann die Auf- und Absteiger in der Relegation der jeweiligen Ligen ermittelt werden, erfahren Sie hier.

Relegation 2018: Bundesliga - 2. Bundesliga live im TV und Stream

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die zwei Relegationsspiele traditionell zeitnah nach dem letzten regulären Bundesliga-Spieltag terminiert. Das Hinspiel des Bundesliga-16. gegen den Drittplatzierten der 2. Bundesliga fand am Donnerstag, 17. Mai, um 20.30 Uhr statt. Wolfsburg schoss sich dabei zu einem 3:1-Sieg. Ebenfalls um 20.30 Uhr erfolgt am Pfingstmontag, 21. Mai, das Rückspiel.

Donnerstag, 17. Mai: VfL Wolfsburg - Holstein Kiel 3:1

Montag, 21. Mai: Holstein Kiel - VfL Wolfsburg (20.30 Uhr)

Übertragung: Die Spiele werden live im Eurosport Player auf dem Sender Eurosport 2 HD Xtra übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky hat keine Rechte für die Bundesliga-Relegation.

Die Bundesliga-Saison geht morgen zu Ende, und es dürfte ein furioses Finish werden. Denn in fast allen Spielen geht es noch um was. Der Kampf um die internationalen Plätze ist spannend, aber klar im Mittelpunkt steht der Abstieg. Video: dpa

Relegation-Termine: 2. Bundesliga - 3. Liga im Free-TV und Live-Stream

Das Hinspiel des Drittplatzierten der 3. Liga gegen den 16. der 2. Bundesliga wird am Freitag, 18. Mai, um 18.15 Uhr ausgetragen. Das Rückspiel findet am Dienstag, 22. Mai, ebenfalls um 18.15 Uhr statt.

Freitag, 18. Mai: Karlsruher SC - FC Erzgebirge Aue 0:0

Dienstag, 22. Mai: FC Erzgebirge Aue - Karlsruher SC (18.15 Uhr)

Übertragung: Das ZDF zeigt die Relegation live im Free-TV und als Stream im Internet. Zudem laufen die Spiele im Eurosport Player und beim Sender Eurosport 2 HD Xtra.

Aufstiegsspiele Regionalliga - 3. Liga

Ein Relegation wie zwischen den Bundesligen gibt es zwischen 3. Liga und den Regionalligen nicht. Die drei Letztplatzierten der 3. Liga steigen automatisch ab. Die drei Aufsteiger werden unter sechs Regionalliga-Teams ausgespielt. Qualifiziert für die Playoffs sind die Meister der Regionalliga Nord, Regionalliga Nordost, Regionalliga Bayern und der Regionalliga West sowie der Meister und der Zweite aus der Regionalliga Südwest. Die Begegnungen wurden ausgelost, wobei ein Duell der beiden Südwest-Klubs ausgeschlossen ist. Die Hinspiele findet am 24. Mai, die Rückspiele am 27. Mai statt.

Donnerstag, 24. Mai

SC Weiche Flensburg - Energie Cottbus (19 Uhr)

KFC Uerdingen - SV Waldhof Mannheim (19 Uhr)

1. FC Saarbrücken - TSV 1860 München (17.30 Uhr)

Sonntag, 27. Mai

Energie Cottbus - SC Weiche Flensburg (14 Uhr)

SV Waldhof Mannheim - KFC Uerdingen (14 Uhr)

TSV 1860 München - 1. FC Saarbrücken (14 Uhr)

Übertragung: Gezeigt werden die Spiele in der Regel von den jeweiligen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Die Aufstiegsspiele zwischen dem TSV 1860 München und dem 1. FC Saarbrücken etwa werden live im Bayerischen Rundfunk übertragen.

Auswärtstor-Regel im Modus der Relegation

In den Relegationsspielen zwischen Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga sowie den Aufstiegsspielen der Regionalligen gilt die aus Champions-League-Spielen bekannte Auswärtstorregel, wonach auswärts erzielte Tore bei Gleichstand im Gesamtergebnis mehr zählen als zu Hause erzielte Treffer. Falls nach Ende der regulären Spielzeit noch keine Entscheidung gefallen ist, gibt es zweimal 15 Minuten Verlängerung. Steht danach immer noch kein Sieger fest, findet ein Elfmeterschießen statt.

In den Relegationsspielen der Bundesligen wird zudem neben der Torlinientechnologie erstmals auch ein Video-Assistent eingesetzt. (drs)

