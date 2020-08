vor 34 Min.

Rosen: Sehr, sehr positiver Eindruck von Coach Hoeneß

Sportchef Alexander Rosen hat einen "sehr, sehr positiven Eindruck" vom neuen Trainer Sebastian Hoeneß bei der TSG 1899 Hoffenheim.

Dies sagte der 41-Jährige in einer Videoschalte mit Medienvertretern im Trainingslager des Fußball-Bundesligisten in Rottach-Egern. "Er hat sehr viel im Kopf, was uns die letzten Jahre stark gemacht hat", sagte Rosen über den Ex-Coach von Drittliga-Meister FC Bayern München II und lobte die Trainingsarbeit des 38-Jährigen: "Wir haben richtig guten Zug drin."

Die Kraichgauer sind bis zum Sonntag am Tegernsee. Über konkrete Saisonziele beim Europa-League-Starter wollte Rosen nicht sprechen, meinte aber: "Attacke - wie immer! Aber das ist keine neue Antwort." Man wolle die Haltung, die Siegermentalität und die Qualität aus den vergangenen vier Jahren beibehalten, mit der der Club dreimal die Teilnahme am internationalen Geschäft erreichte.

