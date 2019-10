vor 17 Min.

Rummenigge will Vertragsverlängerung mit Salihamidzic

Karl-Heinz Rummenigge will Sportdirektor Hasan Salihamidzic längerfristig beim FC Bayern München halten.

"Hasan macht seinen Job gut, und ich wünsche mir, dass sein im nächsten Sommer auslaufender Vertrag verlängert wird", sagte der Vorstandschef des deutschen Fußball-Rekordmeisters der "Welt am Sonntag".

Salihamidzic ist seit August 2017 FCB-Manager. Er will Sportvorstand werden und sagt, dass er unter jemand anderem in dieser Position nicht arbeiten würde. Im Januar fängt Oliver Kahn im Vorstand der Bayern an. Ob Salihamidzic die Beförderung erhalte, "muss der Aufsichtsrat entscheiden", sagte Rummenigge. "Ich würde es begrüßen."

Rummenigge wird den Bayern-Vorstand planmäßig Ende 2021 an Kahn übergeben. Der 64-Jährige ist sich sicher, dass der Ex-Torhüter in den zwei Jahren Übergangszeit fit für den Job wird. "Ich bin überzeugt, in dieser Zeit wird er sich freischwimmen, und danach wird er bereit sein, den Vorsitz im Vorstand zu übernehmen", sagte er.

Der noch amtierende Präsident und Aufsichtsratsvorsitzende Uli Hoeneß hatte sich auch schon positiv über die Zukunft von Salihamidzic geäußert. Dieser habe "einen wesentlichen Beitrag geleistet, dass wir am Ende eine sehr gute Transferpolitik gemacht haben", sagte der 67-Jährige. Im Verein werde Salihamidzic "sehr positiv" gesehen. Dessen Dreijahresvertrag läuft Ende der Saison aus. (dpa)

