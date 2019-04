SPD-Innenexperte fordert Regelung bei Kostenbeteiligung

27. Spieltag

Schalke gewinnt Krisenduell, Hannover weiter mit Doll

Letzte Chance für Hannover oder Befreiungsschlag für Schalke? Das Krisenduell der Bundesliga hatte es in sich. Am Ende gewann Schalke, obwohl Hannover besser war. Im Pokal soll jetzt sogar noch ein Happy End für diese völlig verkorkste Saison her.