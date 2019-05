Sammer über mögliche Sané-Rückkehr in Bundesliga: "Sehr gut"

Fußball soll fairer werden

Neue Regeln für die kommende Saison

Handspiel, Auswechslungen, Münzwurf - am 1. Juni treten neue Fußballregeln in Kraft. So hat das International Football Association Board (IFAB) eine Modifizierung der Handspiel-Regel beschlossen. Aber auch bei Abstößen, Freistößen oder Strafstößen gibt es Neuerungen.