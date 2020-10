vor 22 Min.

Schweinfurt - Schalke live im TV und Stream - Übertragung im Free-TV beim DFB-Pokal am 3.11.20?

DFB-Pokal: Kapitän Omar Mascarell hätte am 13.09.20 mit Schalke 04 eigentlich gegen Schweinfurt antreten sollen. Nun findet das Spiel am 3.11.2020 in Gelsenkirchen statt.

Schweinfurt - Schalke live im TV und Stream: Das Spiel des DFB-Pokals findet am 3.11.2020 statt. Wird die Partie im Free-TV gezeigt? Alle Infos zur Übertragung im Fernsehen und Stream finden Sie hier.

FC Schweinfurt 05 gegen FC Schalke 04 lautet die Begegnung beim DFB-Pokal. Die Partie war eigentlich für Anfang September angesetzt. Weil der Verein Türkgücü München Einspruch vor dem Landesgericht eingereicht hatte, musste das Spiel verschoben werden. Nun findet die DFP-Pokal-Partie am Dienstag, 3. November, statt.

Dabei verzichtet Schweinfurt auf sein Heimrecht. Das Spiel findet also in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen statt. Grund dafür waren die Corona-Auflagen in Bayern ohne Zuschauer zu spielen.

Wann genau steht das Spiel FC Schweinfurt 05 vs. FC Schalke 04 an? Alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream bei Sky erhalten Sie hier.

FC Schweinfurt 05 - FC Schalke 04: Wo gibt es das Spiel live im TV, Fernsehen und Stream zu sehen?

Wann findet das Spiel zwischen dem FC Schweinfurt 05 und dem FC Schalke 04 statt? Die wichtigsten Fakten gibt es hier:

Wer: FC Schweinfurt 05 - FC Schalke 04

- Wettbewerb : DFB-Pokal, 1. Hauptrunde

: DFB-Pokal, 1. Wann: Dienstag, 3.11.2020, um 16.30 Uhr

Dienstag, 3.11.2020, um 16.30 Uhr Wo : Veltins-Arena , Gelsenkirchen

: , Free-TV: Nein

Nein Pay-TV: Sky

Sky Stream: Sky

FC Schweinfurt 05 - FC Schalke 04: Übertragung live im Free-TV und Gratis-Stream?

Die Pokal-Saison wurde am Freitag, dem 11. September eröffnet. Wegen des Einspruchs konnte als einzige Partie der 1. Hauptrunde FC Schweinfurt 05 gegen FC Schalke 04 nicht stattfinden. Alle anderen 31 Spiele sind bereits ausgespielt worden. Eine Auslosung der 2. Hauptrunde hat noch nicht stattgefunden.

Einzelne Spiele des DFB-Pokals sind im Free-TV und Gratis-Stream zu sehen - jedoch nicht die Partie zwischen dem FC Schweinfurt 05 und dem FC Schalke 04. In den ersten beiden Runden wird jeweils meist nur ein Spiel pro Sender im Free-TV übertragen. Je näher Richtung Finale, häuft sich die kostenlose Übertragung allerdings. Die Rechte teilen sich die ARD und Sky, seit der Spielzeit 2019/20 auch die Axel Springer SE und Sport1.

Bei Sky sind alle 63 Spiele des DFB Pokal-Turniers Pokalspiele live zu sehen. Wer die Spiele lieber im Stream sehen möchte, kann über Sky Go zuschalten. Auf DAZN ist der DFB-Pokal nicht zu sehen.

