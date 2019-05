09:56 Uhr

So lustig reagiert das Netz auf den Final-Einzug von Liverpool

Nach der Hinspiel-Pleite konnte der FC Liverpool das Blatt wenden. Mit 4:0 zogen die Briten ins Finale der Champions League ein. Die Twitter-Reaktionen sind lesenswert.

Irrsinn, Wunder, Spektakel und Wahnsinn sind nur einige der Wörter, die man im Zusammenhang mit dem Champions-League-Rückspiel des FC Liverpool gegen den FC Barcelona lesen kann. Nach einem 3:0-Hinspiel schossen sich die Briten am Dienstag ins Finale und ließen enttäuschte Katalanen auf dem Platz zurück.

So lustig sind die Twitter-Reaktionen zum Final-Einzug des FC Liverpool

Der doppelte Torschütze Origi wurde von den Fans gefeiert. Das letzte Tor des Spiels kann man nun mit Musik des Titanic-Soundtracks genießen.

Auch die aktuelle Debatte um das Mathe-Abitur fand den Weg in die Tweets der Fans.

Messi noch mehr überrascht von Liverpool, als Abiturienten von Mathe-Abitur.#LIVBAR — Endodontologe (@Wurzelspitze) 8. Mai 2019

Vor allem über die Leistung von Lionel Messi amüsierten sich die Fans auf Twitter. Während er im Heimatstadion Camp Nou sein Können mit zwei Toren bewies, konnte er beim Auswärtsspiel in Anfield nicht punkten.

Messi vs Liverpool at Camp Nou vs Messi at Anfield. #LIVBAR#Liverpool pic.twitter.com/R6n5U2N9KZ — Marcus Origa (@marcus_origa) 7. Mai 2019

Einer der nun besonders schlecht schlafen dürfte, ist der verletzte Barcelona-Spieler Ousmane Dembélé. In der 97. Minute des Hinspiels vergab der Franzose eine Riesenchance zum 4:0, was Barcelone im Rückspiel den Final-Einzug gekostet hat.

Ob das Spiel für den FC Barcelona wohl nur ein Ausrutscher war, fragt sich dieser Twitter-Nutzer.

Gefeiert und schon nahezu verehrt wird einmal mehr Jürgen Klopp, Trainer des FC Liverpool. Mancher im Netz kam auf die Idee, dass Herzogin Meghan und Prinz Harry ihm zu Ehren ihren Sohn Jürgen taufen sollten.

Die Stimmung in Anfield kochte nach dem Ende der Partie, für Gänsehaut sorgten die Standing Ovations der Liverpool-Fans.

Zusammen mit den anderen Fans freute sich noch ein Ehrengast besonders. Campino, Sänger der Toten Hosen, feierte den Sieg im Stadion in Anfield. (AZ)

Themen Folgen