Spanien siegt auf Färöer - Lewandowski trifft für Polen

Die Favoriten haben sich auch zum Auftakt des dritten Spieltages nicht überraschen lassen. Spanien und Polen gewinnen auswärts. Die Ukraine fertigt Serbien überraschend deutlich ab.

Ex-Weltmeister Spanien hat am den dritten Sieg in der EM-Qualifikation gelandet. Auf den Färöer wurden die Iberer nach überlegen geführtem Spiel ihrer klaren Favoritenrolle beim 4:1 (3:1)-Erfolg gerecht.

Auf Kunstrasen im Tórsvøllur-Stadion von Thorshavn sorgten Kapitän Sergio Ramos (5.) per Kopf und Jesus Navas (19.) für die schnelle Führung, ehe Klaemint Olsen nach einem Eckball der Anschlusstreffer gelang (30.).

Doch schon drei Minuten später stellte ein kurioses Eigentor von Torhüter Teitur Gestsson, der einen vom Pfosten zurückspringenden Schuss von Isco ins eigenen Tor lenkte, den alten Abstand wieder her (33.). Jose Luis Gaya machte mit seinem Treffer alles klar (71.). In der Gruppe F führt Spanien nunmehr mit neun Punkten vor Schweden, das Malta mit 3:0 (1:0) bezwang und nun sieben Zähler aufweist.

Bayern-Torjäger Robert Lewandowski sorgte mit seinem 56. Tor im 105. Länderspiel für Jubel bei den Polen, die sich in Nordmazedonien mit 1:0 (0:0) behaupteten und ohne Punktverlust die Tabelle der Gruppe G anführen.

Die Ukraine gelangte durch einen Doppelpack von Viktor Zygankow innerhalb von zwei Minuten (26.,28.) gegen Serbien um den Ex-Frankfurter und künftigen Real-Madrid-Stürmer Luka Jovic schnell auf die Siegerstraße. Der Schalker Jewgeni Konopljanka (47.,75.) und Roman Jaremtschuk (59.) legen in der zweiten Hälfte zum überraschend klaren 5:0 (2:0)-Endstand nach. Damit übernahm die Ukraine mit sieben Zählern die Führung in der Gruppe B vor Luxemburg (4 Punkte), das am Freitag in Litauen 1:1 (1:0) spielte, und Europameister Portugal (2).

Auch Österreich kam dank eines Schalker Bundesliga-Profis zum ersten Erfolg in der EM-Qualifikation: Guido Burgstaller schoss nach Einwechslung in der 74. Minute das goldene Tor. (dpa)

Statistiken zur EM-Qualkifikation

