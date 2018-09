vor 17 Min.

"Sport Bild": Nouri wird neuer Coach beim FC Ingolstadt Fußball

Die Trainersuche beim FC Ingolstadt läuft nach der Trennung von Stefan Leitl auf Hochtouren.

Die "Sport Bild" berichtete, dass Alexander Nouri beim Fußball-Zweitligisten übernehmen soll.

Der 39-Jährige war bis Ende Oktober 2017 für den SV Werder Bremen in der Bundesliga tätig. Vom FCI gab es dafür auf Nachfrage keine Bestätigung. Am Nachmittag (14.00 Uhr) findet allerdings eine Pressekonferenz mit Sportdirektor Angelo Vier statt. Auf dieser könnte auch Nouri als neuer Cheftrainer präsentiert werden.

Der FC Ingolstadt hatte sich nach nur fünf Punkten in den ersten sechs Saisonspielen am Samstag, einen Tag nach dem 0:1 im Heimspiel gegen den FC St. Pauli, vom 41-jährigen Leitl getrennt. Schon an diesem Dienstag (18.30 Uhr) muss der Tabellenfünfzehnte beim Spitzenreiter 1. FC Köln antreten.

Individualtrainer Fabian Gerber hatte am Sonntag das Training der FCI-Profis geleitet. Er könnte auch in Köln als Interimslösung auf der Bank fungieren. "Wir wollen schnellstmöglich eine Lösung finden", hatte Sportdirektor Vier angekündigt. (dpa)

Zweitliga-Spielplan

Zweitliga-Tabelle

FCI-Kader mit Saisonbilanz

Themen Folgen