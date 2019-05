Stuttgarter Hand-Ärger: "Wir haben es nicht verbockt"

32. Spieltag

Nagelsmann entnervt: "Dann würden wir Meister werden"

1899 Hoffenheim hat am 31. Spieltag schon zum zwölften Mal eine Führung verspielt. Hätte die TSG all diese Spiele gewonnen, wäre sie Tabllenführer. So wird es sogar mit der Europacup-Qualifikation knapp.