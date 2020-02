vor 41 Min.

Südamerikanische Schiedsrichter könnten bei EM pfeifen

Ein Schiedsrichter setzt zu einem Pfiff an.

Die UEFA und der südamerikanische Fußballverband COMNEBOL wollen ihre Zusammenarbeit verstärken.

Das gaben die beiden Verbände in einer gemeinsamen Erklärung bekannt.

So sei es vorstellbar, dass bei der Europameisterschaft in diesem Jahr ein Schiedsrichtergespann aus Südamerika ein Vorrundenspiel leite. Auch Einsätze in der Champions League könnte es geben. Ebenso könnten europäische Unparteiische bei der Südamerika-Meisterschaft und im Club-Wettbewerb Copa Libertadores pfeifen.

Weiter wurde nach Angaben der Verbände auch darüber diskutiert, in Zukunft wieder interkontinentale Spiele austragen zu lassen. Bereits zwischen 1960 und 2004 spielten die Gewinner von Champions League und Copa Libertadores um den Weltpokal.

"Die heutige Vereinbarung ist ein ersten Schritt, der es UEFA und COMNEBOL erlaubt, eng zusammenarbeiten, um Expertise und Wissen zur Entwicklung des Spiels auf beiden Kontinenten zu teilen", sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin in Nyon. So soll es auch im Ausbildungsbereich eine verstärkte Kooperation geben. (dpa)

Pressemitteilung der UEFA (englisch)

